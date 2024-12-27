Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 173
MADDE 1- 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki başkan yardımcısı" ibaresi "başkan yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı Cetvele eklenmiştir.
MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.