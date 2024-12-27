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Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!

Rakamın açıklanmasından itibaren seçim bölgelerinden gelen yoğun tepkiler AK Partili vekilleri zora soktu, telefonları kilitlendi. Cumhurbaşkanı'na bu itirazlar iletildi. AK Partili vekiller "Vatandaş haklı. Devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 07:33, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 07:37
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Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi son iki gündür asgari ücrette beklentilerin altında yapılan artış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AK Partililerin telefonları fazla mesai yapmaya başladı. Rakama tepki gösteren vatandaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına tepki mesajları yağdırdı. Milletvekilleri gelen tepkilere cevap vermekte zorlanırken, kulislerde şu değerlendirmeyi yaptılar:

Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı.

AYNI HATA YAPILMAMALI

AK Partililer, ayrıca en düşük emekli aylığında da beklentilerin altında da bir artış yapılması durumunda seçim bölgelerinde daha da zor durumda kalacaklarını kaydetti. Parti kurmayları ve milletvekilleri "Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz. Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

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