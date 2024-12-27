4 bakanlık ortak çalışıyor: Çocukların sosyal medya kullanımına düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmaış oluruz" dedi.

"ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ"

Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK'

'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.

TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU ONARILACAK MI?

Hicaz Demiryolunun son durumu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Onunla ilgili çok güncel bilgi ya da tespitlerimiz yok. Biz geçmişte yolcu treni de yük trenide işletmişiz. Önümüzdeki günlerde son durumunu tespit ederek orada gerekli desteği sağlama noktasında olacağız" dedi.

İLK ETAP ŞAM-İSTANBUL SEFERİ

Bakan Uraloğlu, "Günler diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda Halep ve Şam havalimanları için muhtemelen görevlendirilen arkadaşlarımızı göndeririz. Devamında da demiryolu, karayolu, iletişim ilgili de devamında. Havalimanı çok çok önemli. İlk etapta zaten biz Şam ile İstanbul havalimanı arasında bir sefer başlattığımzı zaman İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına onları bağlamış oluruz. birinci önceliği havayoluna verdik. Gelişmelere göre önümüzdeki haftalarda böyle bir ziyaret olabilir" dedi.

"SURİYE KALKINMA YOLU'NA DAHİL EDİLMELİ"

Kalkınma yolu ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Kalkınma yolunun başladığı nokta Basra körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı ki ilk fazı önümüzdeki sene devreye alınacak. Dünyadaki sayılı limanlardan biri olacak. Buradan çıkan bir demiryolu 1200 km bir hatla Ovaköy'e bağlanması ordan da Türkiye içerisinden 2 bin 92 kmlik bir hatla Kapıkule'ye bağlanması. 1200 km'lik bölümün aşağı yuları projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar burada mutabakat zaptımız var. 2025 yılı içerisinde yapım çalışmalarını başlatabilir miyiz bunun gayretindeyiz. Suriye'de de oturup konuşabilceğimiz muhattaplarımız var daha önceki sorularınıza cevap olarak. Hemen böyle bir olasılıktan bahsedersek doğru olmaz ama bir şekilde Suriye'yi de kalkınma yoluna entegre etmek düşünülebilir ama bunu düşünmek için zamana ihtiyacımız olur. Suriye burada önemli bir coğrafya. Böyle bir projeye mutlaka entegre etmemiz gerekir diye düşünürüz ama ana projede değişiklik yapılmasında erken söylemiş oluruz" dedi.

"RAYLI SİSTEM 2028'DE 17 BİN 500, 2053'TE DE 28 BİN 590 KM OLACAK"

Türkiye'nin Demiryolu ağı hakkında konuşan Uraloğlu, "Halihazırda 2251 kilometresi hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometre raylı sistem hattımız var. 2028'de bu 17 bin 500 kilometre olacak. 2053'de de 28 bin 590 km olacak" dedi.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Uraloğlu, "Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova katın hatta Bursa'nın birazını katın. 30 milyon insandan bahsediyoruz. Burada bir yolculuk ihtiyacı var. Ankara'dan İstanbul'a 344 km uzunluğunda ve saatte 350 km hız yapabilen süper hızlı tren projesini çalışmaya başladık. bittiğinde sadece 80 dakikada iki şehir arasında seyehat yapılacak" dedi.

SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİST

Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak olan ikinci pist hakkında son durumu veren Abdulkadir Uraloğlu, "Uçakların iniş-kalkışıyla ilgili kapasite problemleri çözüldü. Artık orada günlük 700-800'e kadar çıkan bir kapasite var. Bundan sonra bin 500'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Terminalle ilgili ihtiyacı biliyorduk iyileştirmeleri yaptık bu sene 40 milyonu bulacağız. " dedi.