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Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-36' operasyonlarında 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 656 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 08:39, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:02
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Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla ülke genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Operasyonlarda;

  • 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
  • 15 bin 616 yer kontrol edildi.
  • 4 bin 295 metruk bina,
  • 7 bin 776 umuma açık yer,
  • 514 terminal,
  • 3 bin 31 farklı nokta.

Ekip Sayıları:

  • 26 bin 456 personel,
  • 8 bin 370 ekip,
  • 5 bin 446 kontrol noktası.

Operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, 656 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen örnek bir model sunduğunu vurguladı. Göç konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade eden Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele eden güvenlik güçlerini tebrik ederek, operasyonlarda emeği geçen tüm personeli kutladı.

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