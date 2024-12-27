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Kamu lojmanlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılında kamu konutları için uygulanacak kira bedelleri artırıldı. Metrekare başına kira ücretleri ile ek hizmet bedellerinde önemli oranlarda artış yapıldı. Buna göre aylık lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 08:52, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:42
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Kamu lojmanlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Yeni tarifede kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlardan kaloriferli konutlara kadar tüm kategorilerde artış öngörülüyor.

Yeni Kira Bedelleri

  • Kerpiç, Ahşap ve Benzeri Konutlar:

    2024 yılında metrekare başına 5,66 TL olan aylık kira bedeli, 2025 yılında 8,15 TL'ye yükseltildi.

  • Kalorifersiz Konutlar:

    Metrekare başına aylık kira bedeli 8,85 TL'den 12,74 TL'ye çıkarıldı.

  • Kaloriferli Konutlar:

    Metrekare başına aylık kira bedeli 11,61 TL'den 16,71 TL'ye yükseltildi.

Ek Hizmet Bedelleri

Konutlarda sunulan ek hizmetler için alınan ücretlerde de artış yapıldı:

  • Kaloriferci ve Kapıcı Hizmeti:

    Metrekare başına 1,36 TL olan ilave kira bedeli, 1,96 TL'ye çıkarıldı.

  • Elektrik ve Su Sayaçlarının Ayrılmaması Durumu:
    • Elektrik sayacı ayrılmamış konutlarda ilave kira bedeli 2,58 TL'den 3,71 TL'ye yükseltildi.
    • Su sayacı ayrılmamış konutlarda 2,24 TL olan ilave kira bedeli, 3,22 TL'ye çıkarıldı.
    • Elektrik ve su sayaçlarının her ikisinin ayrılmadığı durumlarda ilave kira bedeli 4,81 TL'den 6,92 TL'ye yükseltildi.
  • Alternatif Su Kaynakları Kullanımı:

    Şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen ve benzeri su kaynaklarından su temin edilen konutlarda ilave kira bedeli 1,2 TL'den 1,73 TL'ye çıkarıldı.

Yakıt ve Ortak Gider Bedelleri

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan konutlarda, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunmayan konutlar için metrekare başına yakıt bedeli 4,64 TL'den 6,68 TL'ye yükseltildi.

Ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, gaz ve benzeri giderler için alınan bedel ise 0,54 TL'den 0,78 TL'ye çıkarıldı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kamu konutlarında oturan vatandaşların yeni tarifeler doğrultusunda kira ve ek hizmet bedelleri konusunda bilgilendirildiğini belirtti. Tebliğ, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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