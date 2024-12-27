Terör propagandası iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 09:08, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:09
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı.