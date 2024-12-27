Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,73 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.006,74 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,73 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.