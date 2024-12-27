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6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 142 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve spekülatif fiyat artışlarına karşı uygulanan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bugüne kadar düzenlemeye aykırı hareket edenlere toplamda 142 milyon lira ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 10:12, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:31
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6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 142 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluk faaliyetlerini önlemek amacıyla uygulanan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ile ilgili yeni kararlar aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemenin sağladığı faydalar doğrultusunda, uygulamanın 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Uygulanan Cezalar

Bakanlık, bugüne kadar otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise 90 milyon lira idari para cezası kesti. Toplamda 142 milyon liralık cezalarla sektörde haksız kazanç ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Düzenlemenin Detayları

Açıklamada, 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında:

  • İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden araçların satışının yapılamayacağı,
  • İkinci el araçların, üretici veya distribütörün tavsiye ettiği fiyatın üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasının yasak olduğu vurgulandı.

Bakanlık, bu düzenlemelerin otomotiv piyasasında adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturulmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Yeni Düzenlemeler ve Zorunluluklar

  • Noterlik Engeli:

    Yetki belgesiz bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla ikinci el araç satışı yapan kişilerin satışları noterlikler tarafından engellenmeye devam edecek.

  • Zorunlu Trafik Sigortası:

    İkinci el araç ticareti yapan işletmelerin 1 Şubat 2025'ten itibaren en az 60 günlük trafik sigortası yaptırması zorunlu hale getirildi.

Bakanlıktan Açıklama

Ticaret Bakanlığı, "Motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle hem fiyat istikrarını sağlamak hem de tüketiciyi korumak için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek. Gerekli görüldüğünde ilave tedbirler alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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