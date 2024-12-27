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Okul yolunda kaza: Lise öğrencisi yaralandı

Edirne'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 10:13, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:17
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Okul yolunda kaza: Lise öğrencisi yaralandı

Z.T'nin kullandığı 22 ABS 838 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.K'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrencinin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sabah trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

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