Ali Yerlikaya'dan 'Suriyelileri otobüsle göndereceğim' diyen Ümit Özdağ'a cevap

8 Aralık 2024'te muhalifler Suriye'nin başkent Şam'ı ele geçirdi ve 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esad ülkeden kaçarken Suriye'de yeni dönem başlamış oldu. Ülkemizdeki binlerce Suriyeli de evlerine dönmeye başladı.

Özel bir televizyon haber ekranında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

"BUNLARI BEN GÖNDERECEĞİM' DİYENLER ŞİMDİ NEREDE?"

Suriyelilere yönelik düşmanca hareketler sergileyen isimleri hedef alan Yerlikaya, "Sadece yabancı düşmanlığı, ırkçılıktan, faşistlikten nemalanan siyaset 8 Aralık'ta bana göre çökmüştür. Onların artık yeni kapı bulmaları gerekiyor.

Hiç kimsenin tanımadığı birkaç kişiyle hareket edip devamlı otobüs kaldırarak, bunları ben göndereceğim, harcadığımız paralar vs. diyen insanlar şimdi neredeler? Belediye başkanları vardı, adamların dükkanlarına gidiyorlardı." dedi.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPMA BİTTİ"

Irkçılık politikasının son bulduğunu söyleyen Bakan, şöyle devam etti: "Yerli için ne istiyorsak, yabancı için de bunu istemek zorundayız dedim. Süreçlerimizin bu şekilde olması lazım. Ama bunu söylerken inciterek, kırarak, şova döndürerek değil. Hatası olan herkese aynı uygulamayı yap. Bu ülkede yabancı düşmanlığı, ırkçılık yaparak politika yapmak bitmiştir" ifadelerini kullandı.