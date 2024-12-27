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Türkiye'de 2024'te en çok izlenen 10 film

Türkiye'de yıl boyunca en çok izlenen 10 filmden 5'i yerli yapımlar oldu. Yerli komedi ve animasyon filmlerinin damga vurduğu 2024'te en çok izlenen film, "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 11:13, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:14
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Türkiye'de 2024'te en çok izlenen 10 film

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 438 yeni filmin vizyona girdiği 2024'te toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290'a ulaştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev maceraya hazırlanmalarını konu alan "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı.

Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği yapımı, 2 milyon 815 bin 260 kişi izledi. Filmden 306 milyon 774 bin lira gelir elde edildi.

- "Ters Yüz 2"

Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmelerini yaptığı, Kelsey Mann'ın yönettiği animasyon filmi "Ters Yüz 2", en çok izlenenler sıralamasında ikinci oldu.

ABD yapımı film, 2 milyon 460 bin 338 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 408 milyon 477 bin lirayı aştı.

- "Lohusa"

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen üçüncü filmi olarak kayıtlara geçti.

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmden 281 milyon 915 bin lira gelir elde edilirken, yapımı 2 milyon 128 bin kişi izledi.

Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan anne babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

- "Kolpaçino 4 4'lük"

Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", en çok izlenen filmler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 115 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 242 milyon 322 bin liraya ulaştı.

- "Deadpool & Wolverine"

Komedi, bilim-kurgu ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Deadpool & Wolverine", en çok izlenen beşinci film oldu.

Shawn Levy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in rol aldığı yapım 1 milyon 447 bin 120 kişi tarafından izlendi. Yapımdan 257 milyon 574 bin lira hasılat elde edildi.

- "Çılgın Hırsız 4"

Patrick Delage ile Chris Renaud'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Çılgın Hırsız 4", en çok izlenenler listesine altıncı sıradan girdi.

Kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkarları Minyonların yeni maceralarını odağına alan filmden 180 milyon 481 bin lira gelir elde edildi, yapımı izleyenlerin sayısı ise 1 milyon 85 bin 631 kişiye ulaştı.

- "3391 Kilometre"

Yazar Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabından sinemaya uyarlanan "3391 Kilometre", en çok izlenen yedinci film oldu.

Kreatif direktörlüğünü Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu yapımı 926 bin 277 kişi izledi. Filmden elde edilen gelir, 113 milyon 910 bin lirayı buldu.

Fulya Özcan'ın senaryosunu kaleme aldığı, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekilen film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hisseden iki gencin hikayesini konu alıyor.

- "Moana 2"

David G. Derrick, Jason Hand ve Dana Ledoux Miller tarafından çekilen animasyon film "Moana 2", vizyondaki dördüncü haftasında en çok izlenen sekizinci film olarak listede yer aldı.

Kendini usta kaşif olarak kanıtlamaya çalışan ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur Moana'nın yaşadıklarını anlatan yapımı 834 bin kişi izledi. Filmden elde edilen gelir ise 156 milyon 759 bin lirayı aştı.

- "Kung Fu Panda 4"

Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4", en çok izlenen dokuzuncu film oldu.

Animasyon meraklılarının ilgisini çeken yapımı 766 bin 784 kişi izlerken, filmden 115 milyon 96 bin gelir sağlandı. Filmin senaryosunu Jonathan Aibel, Glenn Berger ve Darren Lemke kaleme aldı.

- "Siccin 7"

Alper Mestçi'nin çektiği yerli korku serisinin son yapımı "Siccin 7", en çok izlenen filmler arasında 10. sıraya yerleşti.

Mafyadan kaçan bir adam ile ailesinin yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günleri ele alan yapımı 659 bin 531 kişi izledi, elde edilen hasılat ise 101 milyon 896 bin liraya ulaştı.

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