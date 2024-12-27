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17 yaşındaki kızdan babasına 'istismar iftirası' itirafı

Kocaeli'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık suçlamaları kabul etmezken; 17 yaşındaki kız, kısa kıyafetler giymesine ve makyaj yapmasına izin vermediği için babasına iftira attığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 11:24, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:24
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17 yaşındaki kızdan babasına 'istismar iftirası' itirafı

Kocaeli'de yaşayan 17 yaşındaki E.K., babası Z.K.'nın kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, baba Z.K.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kızım kısa elbiselerde giymek istiyordu"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda tutuklu sanık Z.K., avukatı, anne F.D. ve tercüman hazır bulundu, E.K. ise adli görüşme odasından duruşmaya katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Z.K., "E.K. kızım olur. Kendisine defalarca cinsel istismar uyguladığım iddiası yalandır. Kızımın bu söylemlerini kabul etmiyorum. Kızım 17 yaşındadır. 2016 yılında Türkiye'ye geldik. Kızımın sürekli dışarı çıkmasına ve makyaj sürmesine izin vermediğim için bana iftira attı. Kızım açılmak ve kısa elbiselerde giymek istiyordu, ben buna izin vermedim. Bu sebeple bana iftira attı" dedi.

"Kızım babasına iftira attı"

Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki F.D., "Kızım sürekli gezmek istiyordu, eşim buna izin vermediği için kızım babasına iftira attı. Ben eşimin kızıma istismar etmesine yönelik bir şey görmedim. Kızım şikayet edene kadar böyle bir durumdan haberdar değildim" şeklinde konuştu.

"Babam bana izin vermediği için iftira attım"

Şikayetinden vazgeçen E.K., "Babama iftira attım. Dışarda gezmeme, kısa kıyafetler giymeme ve makyaj yapmama izin vermediği için babama böyle bir iftira attım. Babamdan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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