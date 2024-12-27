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Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredilerine ilişkin "Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 11:30, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:32
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Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat desteklerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, ihracatçılara daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldüğünü hatırlattı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Programımız döneminde; Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL'den 4 milyar TL'ye), Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30'dan yüzde 0'a), İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40'tan yüzde 30'a), Eximbank'ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL'den 55,3 milyar TL'ye), Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50'den yüzde 80'e)

Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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