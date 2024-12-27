İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 4 gözaltı

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

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