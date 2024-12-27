Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis operasyonu
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli fenomenler gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürerken, gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 12:00, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.