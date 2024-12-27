Kamudaki müşavirleri kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi

7537 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler 27 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre;

1- Yönetici iken bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadrolarına atanan müşavirler, ya kendi kurumlarında ya başka bir kurumda ya da kanunla kurulan derneklerde çalışacak. Bu çalışmaları, Cumhurbaşkanlığınca izlenecek ve yönlendirilecek.

2- Kamudaki müşavirlerden istifa edip özel sektöre geçenler daha sonra kamuya dönmek isterlerse en geç 3 ay içinde eski görevlerine atanacak. Bu düzenlemeyle müşavirlerin istifa edip özel sektöre geçmesi, geri dönüş garantisi verilerek, teşvik edilmektedir.

Resmi Gazetede yayımlanan 7537 sayılı Kanun için tıklayınız.