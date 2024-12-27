15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı

Kamudaki müşavirleri kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi
Kamudaki müşavirleri kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi
657'de değişiklikler yapan Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
657'de değişiklikler yapan Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayımlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayımlandı
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık iki sucuk markasını daha ifşa etti
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Faiz kararı sonrası borsada yükseliş
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
Bakan Göktaş'tan Sıla ve Narin cinayeti davalarına dair açıklama
MB yılın son faiz kararını açıkladı
MB yılın son faiz kararını açıkladı
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Bakanlıktan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Asgari Ücret artışı sonrası fırsatçılığa geçit yok
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Araç muayenesinde alınan o ücretler iade edilecek
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Devamsızlık takip ekibi: Devamsız öğrenci sayısı 1300'den 30'a düştü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı

Bitlis'te, kasım ve aralık aylarında 15 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 12:44, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:45
Yazdır
15 hırsızlık olayının faili 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kasım ve aralıkta il merkezi ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki 15 hırsızlık olayında 72 akü, trafo ile sondaj malzemeleri çalındı.

Hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekipleri, 24 Aralık'ta olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, çaldıkları ve suçta kullandıkları malzemelerle yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber