2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman,, 2024'te geleneksel yatırım araçlarının performansını değerlendirdi. Altın, %51 oranındaki artışıyla yatırımcısına en çok kazandıran araç olurken, dolar ve euro enflasyonun altında kaldı.
2024 yılının sonuna yaklaşılırken, Başkan Salih Özman yılın en çok kazandıran geleneksel yatırım araçlarını açıkladı. Özman, altının %51'lik kazanç oranıyla en çok getiri sağlayan yatırım aracı olduğunu belirtirken, euro ve Amerikan dolarının enflasyonun altında kaldığını ifade etti.
Altın Yine Zirvede
Geçtiğimiz yıl %65 oranında kazandıran altının, bu yıl %51'lik bir artışla yatırımcısına kazanç sağladığını vurgulayan Özman, şunları söyledi:
"2024 yılında euro yaklaşık %12, ABD doları ise %17 değer kazandı. Ancak bu oranlar enflasyonun altında kaldığı için yatırımcıya kaybettirdi. Altın ise uluslararası piyasalarda ons bazında artış gösterdi ve güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yıl içinde %55'e kadar çıkan kazanç oranı, yıl sonunda %50'nin üzerinde kapanış yapacak."
Altın Fiyatları ve Döviz Kurları
Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatının 2.630 dolar seviyesine ulaştığını belirten Özman, Türkiye'deki altın ve döviz fiyatlarına dair şu bilgileri paylaştı:
- 24 Ayar Gram Altın: 3.030 TL
- Çeyrek Altın: 5.000 TL
- Yarım Altın: 10.000 TL
- Ziynet Lira: 20.000 TL
- Tam Altın (Sikke): 20.500 TL
- Dolar: 35,06 TL
- Euro: 36,48 TL
Merkez Bankalarının Altın Stratejisi
Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini döviz yerine altınla doldurduğunu ifade eden Özman, altının uzun yıllar güvenilir liman olmaya devam edeceğini belirtti.