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2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman,, 2024'te geleneksel yatırım araçlarının performansını değerlendirdi. Altın, %51 oranındaki artışıyla yatırımcısına en çok kazandıran araç olurken, dolar ve euro enflasyonun altında kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 14:10, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:45
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2024 yılının sonuna yaklaşılırken, Başkan Salih Özman yılın en çok kazandıran geleneksel yatırım araçlarını açıkladı. Özman, altının %51'lik kazanç oranıyla en çok getiri sağlayan yatırım aracı olduğunu belirtirken, euro ve Amerikan dolarının enflasyonun altında kaldığını ifade etti.

Altın Yine Zirvede

Geçtiğimiz yıl %65 oranında kazandıran altının, bu yıl %51'lik bir artışla yatırımcısına kazanç sağladığını vurgulayan Özman, şunları söyledi:

"2024 yılında euro yaklaşık %12, ABD doları ise %17 değer kazandı. Ancak bu oranlar enflasyonun altında kaldığı için yatırımcıya kaybettirdi. Altın ise uluslararası piyasalarda ons bazında artış gösterdi ve güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yıl içinde %55'e kadar çıkan kazanç oranı, yıl sonunda %50'nin üzerinde kapanış yapacak."

Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Altının uluslararası piyasalarda ons fiyatının 2.630 dolar seviyesine ulaştığını belirten Özman, Türkiye'deki altın ve döviz fiyatlarına dair şu bilgileri paylaştı:

  • 24 Ayar Gram Altın: 3.030 TL
  • Çeyrek Altın: 5.000 TL
  • Yarım Altın: 10.000 TL
  • Ziynet Lira: 20.000 TL
  • Tam Altın (Sikke): 20.500 TL
  • Dolar: 35,06 TL
  • Euro: 36,48 TL

Merkez Bankalarının Altın Stratejisi

Dünyadaki merkez bankalarının rezervlerini döviz yerine altınla doldurduğunu ifade eden Özman, altının uzun yıllar güvenilir liman olmaya devam edeceğini belirtti.

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