Bakan Bolat: Suriye ile ticarette hazırlıklarımız tam gaz ilerliyor

Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezinin açılışında konuşan Bolat, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan ve Bakanlıkça finansal olarak desteklenen merkezden ihracatçıların üst seviyede istifade edeceğini söyledi.

Bolat, kimya sektörünün önemine işaret ederek, "Son 20 yılda inanılmaz büyük atak yaptı ihracatta, en çok ihracat yaptığımız ilk 3 sektörden biri haline geldi. Kimya sektörü başarıyla üretim, istihdam, ihracat ve döviz kazandırmakta, ekonomimize çok büyük katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Merkezle laboratuvar çalışmalarının hızlanacağını dile getiren Bolat, "Merkez 12,5 milyon dolar dövizin ülkemizde kalmasını sağlayacak ve yine çok önemli olarak zamandan kazandıracak. İhracat faaliyetlerinin hızlanmasını sağlayacak. Teslimatların hızlanması, imalatın daha hızlı dönmesi açısından yine çok önemli katkı yapacak. Kuluçka merkeziyle teknolojinin gelişmesini sağlayacak." diye konuştu.

Bolat, Türkiye olarak ticareti artırmak, ihracatı artırıp döviz kazanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Bütün dünyada hiçbir pazar ayırt etmeden ihracatımızı artırmak için koşturuyoruz. İhracatçı birliklerimiz bir yandan, Ticaret Bakanlığı ekipleri bir yandan, ticaret diplomasisi bir yandan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yurt dışına yaptığı temaslar, gittiği zirveler, toplantılar bir yandan, hepsi bir katma değer sağlıyor ülkemize. Bunları artırarak devam ettireceğiz." dedi.

"Ulaşamadığınız yer sizin değildir." sözünü hatırlatan Bolat, bu nedenle dünyanın her noktasına, 240 ihracat noktasına gitmek için 140 bin ihracatçıyla bu çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Bolat, dün Merkez Bankasının politika faiz oranını 2,5 puan düşürdüğünü, 22 ay sonra ilk kez düşüş trendi başladığını dile getirerek, bunun gelecek adına iyimser beklentileri artıracak bir gelişme olacağını ve enflasyondaki düşüş hızlandıkça gelecek aylarda Merkez Bankasının da gerekli aksiyonları alacağına inandıklarını belirtti.

- "İhracatçılarımızın her daim arkasında ve yanındayız"

İhracatı destekleme ve ihracatçıların finansmana erişimi konusunda da hükümetin son 19 ayda büyük hamleler yaptığını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Günlük 300 milyon lira olan ihracat, reeskont kredi limitleri, Merkez Bankasından alınarak Eximbank ve Ticaret Bankaları üzerinden veriliyor, 4 milyar liraya yükseltildi. Son 1 milyar liralık günlük artış, emek yoğun sektörlere veriliyor, tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi. Bu amaçla Eximbank'ın sermayesi son 19 ayda 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Yaklaşık 4 kat artış oldu.

Bunun yanında dün yine çok önemli iki müjdeli karar daha alındı. Bu çerçevede Merkez Bankasından alınan bu ihracat reeskont kredilerinin maliyeti 6 puan düşürüldü ve yüzde 29,93'e indirildi. Son bir karar, yabancı para reeskont kredisi tahsisi de kararlaştırıldı. Aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para reeskont kredisi verilecek ihracatçılarımıza. Firma başına azami 1,5 milyon dolara kadar verilecek. KOBİ'lerin de faydalanabilmesi için bu öncelikli hale getirildi ve 360 gün vadeyle yabancı para, ihracat, reeskont kredisi de kullandırılacak. Bunu daha fazla ihracat yapabilmek için yapıyoruz."

Bolat, dünyada adeta bir "kıyamet savaşı" olduğuna ve herkesin daha fazla mal, hizmet satmak için her pazara hücum ettiğine dikkati çekerek, ticaret savaşlarının büyük hızla sürdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak ihracatçıların her daim arkasında ve yanlarında olduklarını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in soykırımının devam etmesi, Suriye'deki sıcak savaş gibi çok çalkantılı süreçleri ve iki büyük deprem gibi felaketleri en az hasarla Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve liderliğiyle atlatmayı başardık. 2024 yılında büyük bir dayanışma içine girdik. Sabırla ve fedakarlıkla zorlu bir süreçte depremin yaralarını hızla sararken, ekonomimizin de büyüme, istihdam, ihracat artışı gibi ana makro göstergelerde 2024'ü başarıyla geçirmesini sağladık. Reel büyüme 9 ayda yüzde 3,2 gerçekleşti ve 1,9 puanlık katkı net mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatımızın yüzde 93'ü sanayi ürünlerimiz. Sanayicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 31 milyar dolar da tarım ürünlerimizden geldi. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Madencilerimiz de 5,5 milyar dolarla katkı yapıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz."

Bolat, bu yıl 11 ayda dış ticaret açığının 27 milyar dolar azaldığını, bunun ihracat artışı ve ithalatın azaltılması sayesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankamız döviz bolluğu içinde Allah'a şükür. Daha da artırmamız lazım, rahat etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinde döviz konusu her zaman en ciddi konudur. Halkımızın nezdinde de döviz konusu en ciddi konuların başında gelir. O yüzden dövizdeki istikrarlı süreç ve döviz yeterliliğinin artması, para ve mali piyasalarda öngörülebilirliği artırmakta, fiyatlama davranışlarında daha uzun vadeli bakışları ve öngörülebilirlikleri artırmakta, bu anlamda da dünya piyasaları açısından da firmalarımızın rekabetinin artması için ve ihracat pazarlarını kovalamaları için önemli fırsatlar sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek olarak tahsis ediyoruz. Geçen yıl 38 milyar liralık bütçemizde 21,5 milyar lira belirlenmiş destek limitini dahi aşarak ihracatçılarımızı son nefesine kadar destekledik."

Öncelikli konulardan birinin de Suriye ile ticaretin artırılması olduğuna değinen Bolat, "Suriye ile ticaret konusunda hazırlıklarımızı tam gaz ilerletiyoruz. Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti ve biz Suriye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk. Yeni dönemde inşallah Suriye'de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında, Türk sanayicileri ve imalatçıları, ihracatçıları olarak, yatırımcılar olarak, hep birlikte bir takım çalışması yapacağız. Gümrük rejimlerimiz ona göre hazırlanıyor. Suriye masası, Ticaret Bakanlığında 7/24 çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.