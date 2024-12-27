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Eğitimlerini tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş mezun oldu

Karabük'te 36. dönem temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş için tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 14:48, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:50
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Eğitimlerini tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş mezun oldu

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, uzman erbaşların Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve bağımsızlık aşkının ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi sizlerin göğsünde dalgalanacaktır. Hangi şartta olursanız olun milletimizin bağımsızlığı ve birliği için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Şimdi görev sizindir. Zaferleriniz milletimize armağan, adınız ise tarihe mühür olsun. Cesaretiniz daim, yolunuz açık olsun." dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de bugün 2 bin 40 jandarma uzman erbaş ile 100 sahil güvenlik uzman erbaşın, komando temel kursunu başarıyla tamamladığını anlatarak, "Genç silah arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Uzman erbaşların Türkiye'nin her köşesinde omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkenin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin kanı ve canı pahasına mücadele edeceğini vurgulayan Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımızın burada kazandıkları bilgi, beceri ve bedeni kapasite sayesinde gelecekte cesaret ve fedakarlıkla yüce Türk milletine, Türk devletine, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tam bir sadakatle temel askeri ve mesleki kuralları benimsemiş olarak görev yapacaklarına inancım tamdır."

Konuşmaların ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

Törende Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı dua etti.

Geçiş töreniyle tamamlanan program sonunda askerler aileleriyle buluştu.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

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