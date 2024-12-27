Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 14:58, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.