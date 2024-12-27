'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin aykırılıklarda uygulanacak idari para cezaları %43,93 oranında artırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12'nci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cezalar Güncellendi

Tebliğe göre, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının haksız uygulamaları durumunda uygulanacak idari para cezalarının güncel tutarları şöyle:

Haksız uygulamalarda bulunanlar: Her bir hizmet sağlayıcı için alt sınır 22 bin 807 TL, üst sınır 228 bin 071 TL.

Her bir hizmet sağlayıcı için alt sınır 22 bin 807 TL, üst sınır 228 bin 071 TL. Sözleşme hükümlerinde tek taraflı değişiklik yapanlar: Her bir aykırılık için 22 bin 807 TL ile 228 bin 071 TL arasında ceza.

Her bir aykırılık için 22 bin 807 TL ile 228 bin 071 TL arasında ceza. Ödeme sürelerini aşanlar: 30 güne kadar sürede ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen sürelerde ise 2 katı ceza.

30 güne kadar sürede ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen sürelerde ise 2 katı ceza. Kampanyalı satışa zorlayanlar: Her bir hizmet sağlayıcı için 1 milyon 140 bin 357 TL.

Her bir hizmet sağlayıcı için 1 milyon 140 bin 357 TL. Sözleşme hükümlerini açık ve anlaşılır yapmayanlar: Her bir aykırılık için 22 bin 807 TL.

Her bir aykırılık için 22 bin 807 TL. Sıralama ve tavsiye sistemlerinde keyfi değişiklik yapanlar: Her bir hizmet sağlayıcı için 684 bin 214 TL.

Bilgi ve Belgeleri Sunmayanlara Ceza

Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmayanlara da idari para cezaları uygulanacak. Bu kapsamda, alt sınır 114 bin 035 TL, üst sınır ise 570 bin 178 TL olarak belirlendi.

Lisans İhlallerine Yüksek Cezalar

Lisans almayan veya lisansını yenilemeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik cezalar şöyle:

İlk ihlalde 22 milyon 807 bin 147 TL.

İhlalin devamında 45 milyon 614 bin 295 TL.

Üçüncü aşamada 91 milyon 228 bin 591 TL.

Erişim Engeli Getirilebilecek

Belirtilen süreler içinde aykırılık giderilmediği takdirde, ilgili internet adreslerine yönelik içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.