1,7 milyon TL'lik telefon tuzağı! Dolandırıcılara inandı

İstanbul Güngören'de yaşayan 62 yaşındaki M.B. 16 Aralık Pazartesi günü kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar, M.B'den banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve bu nedenle evdeki tüm altın ve parasını kendilerine vermesini istedi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen M.B. ilk önce evdeki yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyayı elden teslim etti. Ardından da hesabındaki 240 bin TL'sini şüphelilerin banka hesabına gönderdi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.B. polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gönderildiği hesap bilgileri üzerinden, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeye giderek toplandıkları da tespit edildi. O anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler E.Ö.(44), M.C.K.(28), ve U.G.(48) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan üç kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de 69 yaşındaki bir kişiyi de dolandırmışlar

Aynı şüphelilerin 19 Aralık Perşembe günü de Mersin'de 69 yaşındaki M.A.'yı benzer yöntemle dolandırarak 96 bin TL'sini ele geçirdikleri ortaya çıktı.