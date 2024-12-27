Temizlik yaparken aşağı düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye, Songül Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın 4. Katında oturan N.K., cam silmek için pencereye çıktı. Bir anda dengesini kaybedip aşağı düşen kadın kanlar içinde yerde kaldı.

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