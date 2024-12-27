İTO'dan vize engeline tepki

İstanbul Ticaret Odası'nın Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iş dünyasının gündemindeki konularla İTO'nun 2024 yılı çalışmaları ve 2025 iş programı görüşüldü.

Avdagiç, uluslararası ilişkiler, ticaret ve alım programları denildiğinde çözüm bekleyen bir numaralı konunun vize meselesi olduğunu belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, "Vize alma bir engelleme unsuru olmaktan çıktığında, Türk iş dünyası mevcut potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuda dinamik bir çalışma içindeyiz. Vize konusunun Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını kınıyoruz. Bu konuyu tüm boyutlarıyla AB ülke yetkilileriyle görüşmelerimize taşıyor, gerekeni açık şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.