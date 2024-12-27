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Yılbaşı öncesi 36 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 36 bin 201 litre sahte etil alkol, 694 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 50 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, sahte etil alkollerin üzerine 'El ve cilt temizleme solüsyonu' sahte etiketi bastığı ve bu şekilde sattıkları öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 17:07, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:09
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Yılbaşı öncesi 36 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşına kısa bir zaman kala sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik 41 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 36 bin 201 litre sahte etil alkol, 694 litre sahte içki, 860 boş içki şişesi, 15 bin 779 sahte ve taklit etiket, 12 bin 810 kapak, 3 bin 600 sahte taklit bandrol, 26 adet 1 tonluk boş plastik tank, 10 farklı boy ve ebatlarda plastik tank, 8 litre içki aroması, 6 aktarım motoru, 2 soğutucu cihaz, 5 alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol doldurma makinesi ve 2 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ OLARAK SATMIŞLAR

Operasyonlar kapsamında 50 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin, sahte etil alkollerin üzerine 'El ve cilt temizleme solüsyonu' sahte etiketi bastığı ve bu şekilde sattıkları öğrenildi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 26 milyon liralık vergi kaybına uğramasının da önüne geçildiği belirlendi.

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