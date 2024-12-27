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Şüpheli araçtan 4 kilo külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 4 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, araçla yasa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 17:44, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:59
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Şüpheli araçtan 4 kilo külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, araçla kayıt dışı altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda dün Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda tespit ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan birer kilogramlık 4 külçe altın ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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