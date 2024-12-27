Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir ortaokulda öğle yemeği yiyen öğrencilerden 4'ünün kusma, 6'sının mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Daha sonra 33 öğrencinin daha gözlem amaçlı hastaneye başvurduğu bildirilen açıklamada, "Toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapılmıştır. Yoğunluktan dolayı bu öğrencilerden 5'i, Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, taburcu işlemlerine başlanılmıştır. Konu Karamanlı Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, incelenmek üzere yemekten numune aldığı, adli ve idari tahkikatın devam ettiği kaydedildi.