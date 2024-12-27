FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
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FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı

İzmir merkezli gerçekleştirilen büyük FETÖ operasyonunda, sözde eyalet imamları ve ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. 6 ay süren takibin ardından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, operasyonu finansal kaynak sağlamak için ticaret yaparak sürdüren şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı, 4 şüpheliye ise ev hapsi kararı verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 18:22, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:38
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FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte çözülme sürüyor. İzmir merkezli gerçekleştirilen ve gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu, 34 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

SÖZDE EYALET İMAMLARI VE İHRAÇ İSTİHBARATÇILAR YAKALANDI

İzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları da ortaya çıktı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş gibi davrandıkları da tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı; 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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