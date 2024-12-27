RTÜK, 6 yayıncıya yaptırım uyguladı

FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Elektrik ve doğal gaza ocakta zam var mı?
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Nüfusta en kötü senaryo gerçek oldu
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yeni asgari ücrete AK Partili vekiller bile şaşırdı!
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
Yargıtay'dan arabuluculuk tutanağı kararı
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
'İstanbul'daki araç sayısı 52 ilin toplamından fazla'
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
TCMB 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
Müftülük görevlisini öldüren zanlı tutuklandı
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
1 ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araç satışında yeni dönem
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddialarına yalanlama
İlk evlenme yaşı yükseldi
İlk evlenme yaşı yükseldi
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Asgari ücret sonrası gözler Memur ve emekli zammında
Ana sayfaHaberler

RTÜK, 6 yayıncıya yaptırım uyguladı

TÜK, yılın son toplantısında 6 farklı yayıncıya yönelik yaptırım kararları aldı. Sözcü TV, Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik sözleri ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik hakaretler nedeniyle cezalandırıldı. Ayrıca, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek hakkındaki açıklamalar nedeniyle Sözcü TV ve Halk TV'ye yaptırım uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 18:56, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:59
Yazdır
RTÜK, 6 yayıncıya yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuralları ihlal eden bazı yayıncılara yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, yılın son toplantısında, 6 yayıncı hakkında yaptırım kararı verdi.

Kurul'da, "Arena" programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik itham ve hakaretler nedeniyle Sözcü Tv'ye yaptırım uygulandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ilişkin açıklamalar nedeniyle de Sözcü Tv hakkında yaptırım kararı verildi. Gökçek hakkındaki beyanlar nedeniyle Halk TV'ye de ceza verildi.

Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı verildi.

Tele 1'deki "Söz Bizde" adlı programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf edilmesi nedeniyle yaptırım uygulandı.

RTÜK toplantısında ayrıca, Merdan Yanardağ'ın "hükümetin İsrail ile anlaşma" yaptığı iddiaları nedeniyle Tele 1 hakkında yaptırım kararı alındı.

NOW'daki "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" isimli yapım da incelendi. Filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Üst Kurul, "Kızıl Goncalar" dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW'a ikinci bir idari para cezası uygulandı.

Mehmet Ali Ağca'yı konuk eden "Kırmızı Masa" programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında da idari para cezası kararı alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber