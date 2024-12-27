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ChatGPT bu ay ikinci kez kapandı

OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT ve video uygulaması Sora, bu ay ikinci kez küresel çapta erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Perşembe günü dört saatten fazla süren kesintiler sonrası, OpenAI yetkilileri sorun kaynağının üst akış sağlayıcısında olduğunu ve hizmetlerin kısmen düzeldiğini açıkladı. Bu, Aralık ayında yaşanan ikinci büyük çöküş oldu; önceki kesintinin nedeni ise yeni bir telemetri hizmetindeki aksaklık olarak belirtilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 19:17, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:19
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ChatGPT bu ay ikinci kez kapandı

Dünya genelinde en yaygın kullanılan OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT ve OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı video uygulaması Sora, bu ay ikinci kez erişim sorunu yaşadı. Küresel çapta yaşanan erişim sorununa ilişkin OpenAI'den yapılan açıklamada problem doğrulanırken sorunun üst akış sağlayıcısından kaynaklandığı ve hizmetlerin kısmen düzeldiği açıklandı.

ChatGPT, Sora ve OpenAI'nin geliştiricilere yönelik API'si Perşembe günü dört saatten fazla süreyle kapalı kaldı. OpenAI, Perşembe günü büyük bir kesinti yaşamaya başladığını, ancak hiz / metlerinin Perşembe öğleden sonra yavaş yavaş çevrimiçi hale geldiğini söylüyor.

OpenAI, ChatGPT'nin kısmen kurtarıldığını ancak kullanıcıların sohbet geçmişlerini yüklerken hala sorun yaşayabileceğini söyledi. Bu, OpenAI'ın Aralık ayı boyunca ikinci kez çökmesi oldu. Bu durum iki hafta önce gerçekleştiğinde OpenAI, kesintinin sebebini yeni bir telemetri hizmetinin ters gitmesini göstermişti. Bu ikinci kesinti, alışılmadık derecede uzun bir kesinti olan yaklaşık 6 saat sürdü. Genellikle bu kesintiler yalnızca bir veya iki saat sürer.

HANDE BERKTAN / Bloomberg HT

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