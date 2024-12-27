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Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Sınavı için başvurular 13 Ocak 2025'ten itibaren alınmaya başlanacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 19:36, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:46
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Dışişleri Bakanlığı 97 aday meslek memuru almak için ilana çıktı. Giriş sınavı başvuruları 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14:00'te sona erecek.

Sınava başvuru yapabilmek için yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak şartı aranıyor

Aday meslek memurluğu için İngilizce dilinden asgari 80 YDS puanı; Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça, Rusça, Çince, Ermenice, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve Yunanca dillerinden asgari 75 YDS puanı şartı aranacak. İbranice dilinde ise yurtdışı lisans mezuniyet not ortalaması ile başvuru alınacak.

97 kişilik kadro için 1.940 kişi yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek.

Giriş sınavının yazılı aşaması 15 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecek. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecek.

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanların başvurusu kabul edilecektir. (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Yazılı sınav aşamaları ve başvuruda dikkate alınması gereken diğer hususlar için tıklayınız.

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