SADAT: Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konuldu

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT), şirket hakkında açıklamaları nedeniyle açılan dava sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise "8 bin TL'lik miktar için hukuksuzca icra işlemleri yapılmıştır. Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır" dedi.

SADAT'tan yapılan yazılı açıklamada,

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde şirketimiz hakkında tamamı yalan, uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023'te, seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddialara yanıt verdi. Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Mayıs 2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30 bin tazminata hükmedilmiştir. Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24 Aralık 2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8 bin TL'lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar) yapılmadan, dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8 bin TL'lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır. Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı.