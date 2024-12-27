Taksiciler, asgari ücret artışının ardından zam talep etti

Taksiciler, asgari ücret artışının ardından yeniden zam talebinde bulundu. Temmuz ayında tarifelerine yüzde 16,5 oranında zam yapılan taksiciler, ücretlerin güncellenmesi için adım attı. Taksi esnafı ocak ayında tarife ücretlerinin artırılmasını talep etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 6 Ocak 2025'te yapılacak UKOME toplantısında taksimetre ücretlerine zam isteyeceklerini söyledi.

"Tarife artışının yapılmasını sağlayacağız"

Yazılı açıklamada bulunan Aksu, "Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Güncel taksimetre tarifesi

Sarı taksiler

Açılış 30 TL

Kilometre başına 20 TL

İndi-bindi 100 TL



Turkuaz taksiler

Açılış 34.50 TL

Kilometre başına 23 TL

İndi-bindi 115 TL



VIP taksi

Açılış 51 TL

Kilometre başına 34 TL

İndi-bindi 170 TL



8+1 taksiler

Açılış 39 TL

Kilometre başına 26 TL

İndi-bindi ücreti de 130 TL