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Kaldırımda yürüyen kadını taciz eden bisikletli tutuklandı

İzmir Bayraklı'da kaldırımda yürüyen bir kadını elle taciz eden bisikletli şüpheli İ.K. (27), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 21:25, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 21:10
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Kaldırımda yürüyen kadını taciz eden bisikletli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadını yanından bisikletle geçerken elle taciz eden ve polis tarafından gözaltına alınan İ.K. (27), tutuklandı.

Olay, dün 14.30 sıralarında 1594/9 sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın, yanından geçen bisikletli tarafından elle tacize uğradı.

Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., bugün adliyeye sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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