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Bakan Memişoğlu: Bu vahşi düzenin değişmesi gereklidir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlukları aşması için birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Memişoğlu, "Kötülüğe karşı iyilik tarafı olarak çalışmalı, üretmeli ve birlikte hareket etmeliyiz. Bugün ayrışma değil, birleşme zamanıdır" dedi. Kötülüğe karşı iyilikle mücadele etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 22:18, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:19
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Bakan Memişoğlu: Bu vahşi düzenin değişmesi gereklidir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Birbirimizle kavga edecek, eleştirecek veya ayrı taraflarımızı ön plana çıkartıp tartışacak, çatışacak bir zamanda değiliz. Bugün birlikte hareket etmek, iyilik tarafı olarak üretmek, çalışmak ve birbirimize sarılmak zorundayız." dedi.

Bakan Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeye hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin 23 yılda çok büyük bir gelişim süreci yaşadığını ifade eden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Türkiye ve dünyanın bir değişim içerisinde olduğunu anlatan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Malum dünyada birçok çatışma var. Maalesef istemediğimiz olaylar var. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve davadaki sizler gibi neferlerin sayesinde bugün çok farklı bir yere doğru ilerliyoruz. Bunda hepimizin büyük bir emeği var. Ama başta liderimizin büyük bir vizyonu var. 'Ne zaman ki dünya 5'ten büyüktür' sözünü dediğinden itibaren bir iddia ortaya koyuldu. Bu iddia, kurulu düzeninin değişmesi iddiasıdır. Dünyadaki bu vahşet medeniyetinin, maalesef insanları birbirine kırdırarak, öldürerek onları sömürerek emperyalist düzenin değiştirilmesi gerektiği iddiasıdır bu. O zaman düzenden faydalananlar düzenden kendilerine bir menfaat elde edenler, bu düzenden yararlananlar size saldıracaklardır. İşte bu saldırıları hep yaşadık, yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz."

Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi konuma geldiğini aktaran Memişoğlu, tüm dünyada barış ve iyilik medeniyetinin hakim olmasını istediklerini vurguladı.

- "Bu vahşi düzenin değişmesi gereklidir"

Memişoğlu, insanların birbiriyle kavga etmelerini değil, dostça, kardeşçe yaşamasını istediklerini anlatarak, onun için her zaman doğru ve iyi tarafta olduklarını söyledi.

Türkiye'de her bir vatandaşın, davaya inanan her bir insanın bu medeniyetin yeniden ayağa kalkması, iyiliğin yeniden dünyaya hüküm sürmesi için sorumluluğunun olduğunu ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz iyi tarafız, doğru tarafız, kazanacak tarafız. Ama bunu yaparken birkaç tane yapmamız gereken çok önemli iş var. Kötülüğün ne yaptığı önemlidir ama kötülüğün yaptığı şeyden daha önemli olan iyilik olarak bizlerin ne yaptığıdır. Kötülük işini yapıyor; bugün 45 bin insanı canlı yayınlarda, göstere göstere, kadın çocuk ayırmadan öldürüyor. O işini yapıyor, kötülüğünü yapıyor. Biz iyilik tarafı, ne yaptığımıza bakmamız lazım. Bizler eğer üretirsek, çalışırsak farklılıklarımızı zenginlik haline getirip birleşip birlikte hareket edersek kötünün üstesinden gelebiliriz. Bu bizim gelecek nesillere de vebalimiz."

Memişoğlu, birlik mesajı vererek, "Birbirimizle kavga edecek, eleştirecek veya ayrı taraflarımızı ön plana çıkartıp tartışacak, çatışacak bir zamanda değiliz. Bugün birlikte hareket etmek, iyilik tarafı olarak üretmek, çalışmak ve birbirimize sarılmak zorundayız. Onun için her bir arkadaşım bu davaya da olabilecek ancak farklı sebeplerle ayrışmış veya kendini geri çekmiş insanları kazanmakla mükellefiz. Bakıyorsunuz bugün kimler çatışıyor, iyiler veya gerçekten kardeş olması gerekenler. Emperyalist düzenden faydalananların hiç çatıştığını görmüyoruz. Onun için bu oyunun, yüzyıllardır süren bu vahşi düzenin değişmesi gereklidir. Biz medeniyet olarak yeniden ayağa kalktığımız için bunun farkında olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, ardından Kırklareli Gençlik Merkezini ziyaret etti. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni gezen Memişoğlu, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin müzik dinletisinin ardından Memişoğlu'na yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.

Bakan Memişoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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