İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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