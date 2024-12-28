28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oğuzhan YAŞAR atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı İsmail OĞUZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent TOSUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Murat ÜNAL atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri Mehmet YAKA ve Hüseyin ÖZTÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Vergi Başmüfettişliğine İrfan SAMSAMA,

- Vergi Müfettişliğine Eyyüp BAYKARA,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Mehmet KAYA atanmıştır.

233 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Adem SEZER,

- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa KOÇ,

- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah KARABOYACI, atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal GÜRGENCİ,

- Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Erhan BULUT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü, maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder ARPACI,

- Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah KODEK,

- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi KURT,

- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan GÜRBÜZ,

- Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan ULUSAN,

- Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali TATLI,

görevden alınmış,

- Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali EYYUPKOCA,

- Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet DURMUŞ,

- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun ESEN,

- Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun BAKIRTAŞ,

- Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ,

- Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Fatih ÖNCÜ,

- Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil ÇAĞLAR,

- İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai OCAK,

- Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İsparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR,

- Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

- Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine HAYTA,

- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Asım SULTANOĞLU,

- Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulaziz YENİYOL,

- Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR,

- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener DOĞAN, atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif ÇETİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Aiyonkarahisar İ1 Müdürü Akın YILDIRIM,

- Ankara İl Müdürü Muhammed POLAT,

- Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali AŞUK,

görevden alınmış,

- Aksaray İl Müdürlüğüne Ferdi GÜREL,

- Ankara İl Müdürlüğüne, Antalya İl Müdürü Ömer ERSOY,

- Antalya İl Müdürlüğüne, Burdur İl Müdürü Mehmet YÖRÜK,

- Balıkesir İl Müdürlüğüne, Trabzon İl Müdürü Mehmet ŞAFAK,

~ Bartın İl Müdürlüğüne, Sinop İl Müdürü Feridun DELEN,

- Bayburt İl Müdürlüğüne, Zonguldak İl Müdürü Yaşar KARAMAN,

- Bitlis İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Recep KOTAN,

- Bolu İl Müdürlüğüne, Kırıkkale İl Müdürü Okan ŞAHİN,

- Burdur İl Müdürlüğüne, Denizli İl Müdürü Sefa GÖKALP,

- Bursa İl Müdürlüğüne, Yalova İl Müdürü Aydın BAKOÖLU,

- Çorum İl Müdürlüğüne Kürşad YEŞİLYURT,

- Denizli İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Metin BİTİM,

- Diyarbakır İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Müdürü Zafer AYDIN,

- Erzincan İl Müdürlüğüne Mustafa KÜÇÜKLER,

- Erzurum 11 Müdürlüğüne Ender CİHANTİMUR,

- Eskişehir İl Müdürlüğüne, Kahramanmaraş İl Müdürü Kadir UYSAL,

- Giresun İl Müdürlüğüne, Elazığ İl Müdürü Mustafa YAVUZTÜRK,

- Hatay İl Müdürlüğüne Rıza EVRİM,

- İzmir İl Müdürlüğüne, Uşak İl Müdürü Hakan TOPAÇ,

- Karabük İl Müdürlüğüne, Bartın İl Müdürü Birol CANGI,

- Karaman İl Müdürlüğüne, Kırşehir İl Müdürü Süleyman ASLAN,

- Kars İl Müdürlüğüne, Bayburt İl Müdürü Hakan BİLGİÇ,

- Kırıkkale İl Müdürlüğüne, Aksaray İl Müdürü Refik TEZCAN,

- Kocaeli İl Müdürlüğüne Hüseyin SINIRCI,

- Muş İl Müdürlüğüne, Bitlis İl Müdürü Abdullah AKAY,

- Niğde İl Müdürlüğüne, Çorum İl Müdürü Murat OCAK,

- Ordu İl Müdürlüğüne, Rize İl Müdürü Erhan KAV AZ,

- Osmaniye İl Müdürlüğüne Mustafa Şuaib BAHAR,

- Sakarya İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü İsrafil YILDIZ,

- Şanlıurfa İl Müdürlüğüne, Osmaniye İl Müdürü Cafer TAKIRTAŞ,

- Tokat İl Müdürlüğüne, Ordu İl Müdürü Osman Zeki ARDAHANLIOĞLU,

- Tunceli İl Müdürlüğüne, Hatay İl Müdürü Uğur ÖZALIR,

- Uşak İl Müdürlüğüne, Bursa İl Müdürü Mehmet Latif DENİZ,

- Van İl Müdürlüğüne, Eskişehir İl Müdürü Muhammet Taha GÜVEN,

- Yalova İl Müdürlüğüne, Kocaeli İl Müdürü İlhan AYDIN,

atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Adıyaman İl Müdürlüğüne İbrahim ATAŞ,

- Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Ceyhun BAYRAM,

- Amasya İl Müdürlüğüne Niyazi KIZILIRMAK,

- Artvin İl Müdürlüğüne, Ardahan İl Müdürü Ersin ARSLAN,

- Aydın İl Müdürlüğüne Fatih ULUTAŞ,

- Batman İl Müdürlüğüne, Sivas İl Müdürü Tanzer ERDEM,

- Bilecik İl Müdürlüğüne Hamdi İĞDECİ,

- Çanakkale İl Müdürlüğüne Murat AKAGUNDÜZ,

- Çankırı İl Müdürlüğüne, Kırklareli İl Müdürü Osman Yeter SOMER,

- Edirne İl Müdürlüğüne, İsparta İl Müdürü Tufan UYSAL,

- Elazığ İl Müdürlüğüne, Çanakkale İl Müdürü Ferhat GÜVEL,

- İğdır İl Müdürlüğüne Sadettin KARA,

- İsparta İl Müdürlüğüne, Edirne İl Müdürü Salih AKBULUT,

- Kayseri İl Müdürlüğüne, Bilecik İl Müdürü Abdullah AY,

" Kırşehir İl Müdürlüğüne, Adıyaman İl Müdürü Hacı D AŞTAN,

- Rize İl Müdürlüğüne Serkan D AYLAK,

- Siirt İl Müdürlüğüne, Batman İl Müdürü Ömer Faruk ÖZEL,

- Sinop İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Emrullah CELEPVERDİ,

- Zonguldak İl Müdürlüğüne Metin VURAL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişi Cevdet BOZKURT atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Taner KESKİN ve Savaş CÜLCÜLOĞLU atanmıştır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Feyzullah ÇINAR ve Oğuz ALDEMİR aranmıştır.

27 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI