Bazı Cumhurbaşkanı kararnamelerinde değişiklik yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 174

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İkinci Kısmının başlığı "CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin başlığı ile birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "İdari İşler Başkam" ibareleri "Genel Sekreter" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğinin" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 1 sayılt Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibaresi "Genel Sekreter" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10/A maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan "İdari İşler Başkanı" ibaresi "Genel Sekreteri" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanına" ibaresi "Genel Sekretere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığı" ibaresi "Genel Sekreterliği" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibaresi "Genel Sekreter" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibareleri "Genel Sekreter" şeklinde ve "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan "İdari İşler Başkanlığı" ibareleri "Genel Sekreterlik" şeklinde, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "İdari İşler Başkanlığında" ibareleri "Genel Sekreterlikte" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde, "İdari İşler Başkanının" ibaresi "Genel Sekreterin" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığındaki" ibaresi "Genel Sekreterlikteki" şeklinde değiştirilmiştir. .

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığında" ibaresi "Genel Sekreterlikte" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibaresi "Genel Sekreter" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığında" ibaresi "Genel Sekreterlikte" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "İdari İşler Başkanlığının" ibareleri "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İkinci Kısmına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkamna yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır.

(2) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolanna yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolanna yapılmış sayılır."

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığına" ibaresi "Genel Sekreterliğine" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığı" ibaresi "Genel Sekreterliği" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığınca" ibaresi "Genel Sekreterliğince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığı" ibaresi "Genel Sekreterliği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibareleri "Genel Sekreteri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15-5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanınca" ibaresi "Genel Sekreterince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanı" ibaresi "Genel Sekreteri" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "İdari İşler Başkanlığınca" ibaresi "Genel Sekreterliğince" şeklinde ve "İdari İşler Başkanlığında" ibaresi "Genel Sekreterliğinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 175

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. '

"d) Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, korunan alanların belirlenmesi, muhafazası ve geliştirilmesini sağlamak,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 420 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ellialtıncı Bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki Bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ELLİYEDİNCİ BÖLÜM

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Amaç

MADDE 792/U- (1) Bu Bölümün amacı; milli parklar, tabiat parklan, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanlan, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanlar ve hassas bölgelerin tespiti, korunması, geliştirilmesini, kara avcılığının düzenlenmesi ve yönetilmesini, doğa turizmi potansiyelinin artırılmasını sağlamak üzere kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 792/Ü- (1) Bu Bölümde geçen;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanım,

b) Bakanlık: Tanm ve Orman Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 792/V- (1) Bu Bölümde verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Bakanlığa bağlı ve merkezi Ankara'da bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 792/Y- (1) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri

MADDE 792/Z- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile verilen görevleri yürütmek.

ç) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki sulak alanların korunması ve yönetimine dair iş ve işlemleri yürütmek.

d) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak.

e) Biyolojik çeşitliliğin ulusal düzeyde envanterinin çıkarılması, izlenmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev alanıyla ilgili uluslararası sözleşme, anlaşma ve süreçlere dair yükümlülükler çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

g) Görev alanıyla ilgili olarak yabani bitki ve yaban hayvanı türlerinin korunması ile genetik kaynaklannın muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Doğa Turizmi Stratejisi Eylem Plam hazırlamak, doğa turizmi bilincini, potansiyelini ve tamnırlığım artırmaya yönelik çalışmalan koordine etmek.

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Müdür

MADDE 792/AA- (1) Genel Müdür Genel Müdürlüğün en üst amiridir.

(2) Genel Müdür bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Genel müdür yardımcıları

MADDE 792/BB- (1) Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmede Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı atanabilir.

Hizmet birimleri

MADDE 792/CC- (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı.

b) Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı.

c) Hayvanlan Koruma Dairesi Başkanlığı.

ç) Sulak Alanlar Dairesi Başkanlığı.

d) Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

e) Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

f) Doğa Turizmi Dairesi Başkanlığı.

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ğ) Personel Dairesi Başkanlığı.

h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

i) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

j) Hukuk Müşavirliği.

k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

(2) Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin görev ve yetkileri bu Bölümde belirtilen faaliyet alanına uygun olarak Genel Müdürlükçe çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Taşra teşkilatı

MADDE 792/ÇÇ- (1) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen bölge müdürlüklerinden oluşur. Bakanlıkça bölge müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri, doğa koruma ve milli parklar müdürlükleri, milli park müdürlükleri ve şeflikler kurulabilir.

(2) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Uzman ve müfettiş istihdamı

MADDE 792/DD- (1) Genel Müdürlükte, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzman Yardımcısı ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı İstihdam edilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Bakanlığın taşra teşkilatı bölge müdürlükleri kapatılmıştır.

b) Bakanlığın mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile mülga bölge müdürlüklerinin kullammında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu

birimlere ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar, dokümanlar ile yazılım uygulamaları, veri tabanı ve hizmet sunucuları; bu birimlerin yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Genel Müdürlüğe devredilmiş sayılır.

c) Mülkiyeti Hazineye ait ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bakanlığa tahsis edilmiş olup Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık mülga bölge müdürlükleri tarafından kullanılan taşınmazlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızm Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılır.

ç) Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkam ve Bölge Müdürü kadrolannda bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

d) Bakanlığın kadro ve pozisyonlannda bulunanlardan mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile mülga bölge müdürlüklerinde istihdam edilenlerin Genel Müdürlük kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bakanlık mülga bölge müdürlüklerince yürütülmesi gereken hizmetler Genel Müdürlüğün ilgili birimleri oluşturulup faaliyete geçene kadar Bakanlığın ilgili merkez ve taşra birimleri tarafmdan yerine getirilmeye devam edilir.

(3) Genel Müdürlüğe verilen görevlerle ilgili olarak; mevzuatta Bakanlık, Bakanlık mülga Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bakanlık mülga bölge müdürlükleri ile bunlarm yöneticilerine yapılan atıflar, ilgisine göre Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı ile bunlarm yöneticilerine yapılmış sayılır.

(4) Bu maddenin uygulanması ile Genel Müdürlüğün teşkilatlanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.