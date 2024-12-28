Milli Eğitim Bakanlığında 3 kadro iptal, 73 kadro ihdas edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 176

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 311 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Eğitim ve öğretimde; yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında proje geliştirip yürütmek, uygulanan yeni teknolojiler ile gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,"

"e) Eğitim ve öğretimde; durum analizinin yapılması, ihtiyaca yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması, izleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla veriye dayalı analiz ve raporlama sistemlerini kurmak ve işletmek,

f) Eğitim ve öğretim teknolojileri sektörünü izlemek, yönlendirmek, ilgili bakanlık ve kurumlarla eşgüdüm halinde sektörde faaliyette bulunanlar arasındaki etkileşimi güçlendirmek, girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini özendirici çalışmalar yürüterek sektörün rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak,

g) Eğitim ve öğretimde siber güvenlik, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etik ve güvenli kullanımı konularında strateji geliştirmek, öğrenci, eğitim çalışanı ve velileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek,"

MADDE 4-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 312 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 314 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,"

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 315 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık düzeyinde proje geliştirmek ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin uyumlu bir şekilde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

c) Bakanlığın diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı protokollere ilişkin koordinasyon çalışmalarını yürütmek,"

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 316 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"c) Milli Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarınm 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,"

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer."

MADDE 9- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele "MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANI" satın eklenmiştir.

MADDE 10- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 11- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci, 4 üncü, 7 ncİ, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 1/1/2025 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ