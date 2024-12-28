CHP Kars Milletvekili kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
TÜİK açıkladı: 2024 yılında gelir eşitsizliği azaldı
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Noter ücretleri değişti: Yeni noter ücretleri ne kadar oldu?
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 656 düzensiz göçmen yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Kars Milletvekili kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kararın gerekçesi hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, süreç Parti Tüzüğü çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 07:20, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:40
Yazdır
CHP Kars Milletvekili kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi (PM) toplantısında kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Kars Milletvekili Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber