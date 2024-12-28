2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
Ceza muhakemesinde tanıklık eden kişilere ödenecek tazminat ve giderlerin usul ve esasları 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tanıklık sırasında zaman kaybı yaşananlara günlük 100 ila 150 TL arasında ödeme yapılacak. Ayrıca tanığın seyahat, ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Yapılan bu ödemeler, hiçbir vergi veya harç kesintisine tabi tutulmayacak ve yargılama giderleri arasında sayılacaktır. Tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren kişilere girecek.
Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağırılacak tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 100 ila 150 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.
Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.
Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.
Yapılan harcamalar yargılama giderlerinden sayılacak
Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.
Tarife, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.