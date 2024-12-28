Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değişti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 08:13, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 08:15
28 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değişti.
1, 2 ve 5 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan tüm "İdari İşler Başkanlığı" ifadeleri "Genel Sekreterlik" olarak değiştirildi.
Resmi Gazetedeki kararname için tıklayınız.