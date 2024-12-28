Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti

1, 2 ve 5 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan tüm "İdari İşler Başkanlığı" ifadeleri "Genel Sekreterlik" olarak değiştirildi.

28 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değişti.

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