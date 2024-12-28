Plastik alışveriş poşetine zam geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla birlikte son dönemde tartışma konusu olan plastik poşetlerin tutarı da değişti.

POŞET ÜCRETİ 86 KURUŞ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Bu karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2024 yılında plastik poşetler için geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmişti ancak tüketicilerin ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabitlenmişti. Bu kararın ardından plastik poşetler için tüketicilerin ödeyeceği tutarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

10,6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019'dan bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi. Ayrıca yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellendi.