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'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'

31 Mart yerel seçimlerinin birincisi olarak çıkan CHP, son anketlerde ikinci sıraya geriledi. Partinin oy oranındaki düşüşün ardında, Genel Başkan Özgür Özel'in normalleşme süreci yönetimindeki zorluklar ve parti içindeki itirazları bastıramaması olduğu belirtiliyor. AK Parti, birçok ankette yeniden birinci sıraya yükseldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 09:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:42
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'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, yakaladığı rüzgarı kaybetti. Yapılan son anketlerde ikinci sıraya düşen CHP'nin, oy oranının günden güne eridiği gözlemlendi.

Birçok ankette birinci sıraya yeniden AK Parti yükselirken, CHP'nin oy kaybının ana sebebi olarak Genel Başkan Özgür Özel'in izlediği politika gösteriliyor. Göreve geldiği andan itibaren normalleşme süreci başlatan Özel'in bu süreci yönetememesi ve parti içinden gelen itirazları bastıramaması en büyük etkenlerden biri.

ERKEN REKABET DE BİR DİĞER ETKEN

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın erken rekabete tutuşması, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun normalleşme başlatan Özel'e karşı harekete geçmesi ve parti içindeki bazı milletvekillerini örgütlemesi de diğer etkenler arasında sayılıyor.

Son gelen anketler parti içi huzursuzluğu daha da artırdı. Parti içindeki anlaşmazlıklar halk nezdinde negatif etki oluştururken, hükümetin Suriye politikasındaki başarısı ve Özel'in Suriye konusundaki tutarsız çıkışları da negatif etkiyi yükselterek, 50'ye yakın milletvekilinin Özel'e karşı bildiri hazırlığına girişmesine sebep oldu.

Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Şam'ı ziyaretinde Emevi Camii'ni ziyaret edip şükür namazı kılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasını eleştirmişti. Anketlerdeki oy düşüşünün önemli etkenlerinden birinin ise Özel'in dini konularda tutarlı bir politika ortaya koyamaması olduğu kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü vb. girişimlerle halk nezdinde baskıcı ve din karşıtı politikaların ana müsebbibi olarak gösterilen parti imajını ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunması, Özel'in ise aksine partiyi eski haline döndürmeye çalışması da oy düşüşünün nedenleri arasında gösteriliyor.

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