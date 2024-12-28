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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vatandaşıma kimse racon kesemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, görevine başladığı günden bu yana suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, 819 organize suç çetesinin çökertildiğini, 6 bin 385 kişinin tutuklandığını ve 106 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 09:58, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:02
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vatandaşıma kimse racon kesemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TGRT Haber'e canlı yayın konuğu oldu. Yerlikaya, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, ülkede toplam 4 milyon 163 bin 101 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu, bunun 2 milyon 911 bin 525'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı, Türkiye'nin Suriye yaklaşımına dikkati çekerek "Esad'ın arkasında bıraktığı izin nasıl olduğunu görüyoruz, ekranlarda her gün izliyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hükümetleri dönemindeki liderliğiyle biz doğru tarafı şöyle tanımlıyoruz, insaniyiz, vicdaniyiz" diye konuştu.

9-25 Aralık arasında geri dönüşlerin 29 bini bulduğunu, Suriye'ye geçişlerin her geçen gün arttığını ifade eden Yerlikaya "Öncü Göçmen planı ile belirlenecek bir kişiye 3 kez çıkış-giriş izni verilecek. Amacımız, ailenin gidişi öncesi Suriye'de gerekli hazırlığın yapılmasına imkan tanımak" dedi.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"VATANDAŞIMA KİMSE RACON KESEMEZ"

Göreve geldiği günden çetelere göz açtırmadığını ifade eden Yerlikaya bu suça karışan 6 bin 385 kişinin tutuklandığını aktardı. İçişleri Bakanı "Amiyane tabirle konuşuyorum. Vatandaşıma kimse racon kesemez. Çeteleri tek tek süpürüyoruz. 819 organize suç çetesi çökertildi. 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Vatandaşın bize vermiş olduğu cesaretle, kanunun bize vermiş olduğu o güçle, o yetkiyle bizim gözü kara olmamız lazım. Biz de bunlara meydan okuyoruz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyoruz" diye konuştu.

Uyuşturucuya da meydan okuduklarını vurgulayan Yerlikaya "1,5 yılda uyuşturucudan 53 bin tutuklama oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen suç sayısını 276 binden 82 bine indirdiklerini, asayiş olaylarında da yüzde 30 azalma olduğunu söyledi. Yerlikaya, kolluk kuvvetlerinin yakasında kamera bulunacağını da açıkladı.

DİZİ SEKTÖRÜNE SİTEM: POLİSİ ZAYIF GÖSTERMEYİN

'Birçok dizide polisi zayıf gösteriyorlar' tartışması için Bakan Yerlikaya net konuştu:

Bu konudaki sektöre bir sitemimiz var. Bütün ülkeler kendi teşkilatını güçlü göstermek için çalışıyor. Hepimizin huzur ve güvenliğini sağlayan ekiplerimiz için bizim daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü her alanda büyük kahramanlık sergiliyorlar. Sinema ve dizi yapımcılarının da canını, malını da koruyoruz. Kendisine bu kadar iyilik yapan bir teşkilatı sırf reyting uğruna bu hale getirilmesi düşündürücü.

GÖÇMENLERE: GELMEYİN GİREMEZSİNİZ

Türkiye'nin düzensiz göç konusunda transit ülke olduğuna dair eleştirilere cevap veren Yerlikaya "Bizim doğu sınırlarımızda 561 kilometrelik İran hududumuz var. 383 kilometre Irak, 911 kilometre Suriye sınırımız, 472 kilometre Trakya hududumuz var. İran tarafı düzensiz göç rotası oradan geliyor. 223 bin geçen yılın ilk 11 ayında gelmiş girememiş, oradaki hudut kartalları engellemiş, almamış. Bu yıl yine aynı dönemdeki gelen ve engellenen, alınmayan sayısı 104 bin. Yani yüzde 60 düştü. 3 bin kilometrelik Ege kıyısı, 472 kilometrelik de Yunanistan ve Bulgaristan'ın karşısı olan bizim sınırlarımız. Biz şunu söylüyoruz: Gelirsen engellenirsin, giremezsin, hiç boşuna gelme. Çıkmak istiyorsan aklından bile geçirme. Biz seni denizde de karada da yakalarız" dedi.

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