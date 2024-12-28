'Merdiven altı üretimi evinize sokmayın'

Kuruyemişler, içecekler, pastalar ve çikolatalar yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yılbaşı alışverişi yapılırken merdiven altı üretilen ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den yılbaşı öncesi uyarı geldi.

TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

Palandöken, "Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ancak kimyasal içerikleri olan, ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri evinize sokmayın. Ağız tadınızı bozmayınız. Sağlıklı bir şekilde sofralardan kalkmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

"Korsan satıcılar ve kimlikleri belli olmayan ürünlere dikkat"

Korsan satıcılar, aynı şekilde ürünlerin sepetler içinde süslenmiş, gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat edilmesi gerektiğini dikkat çeken Palandöken, "Mutlaka bandrolü, satıldığı noktanın belli olduğu, ruhsatları olan, oda kayıtları olan esnaftan almanız gerekiyor" diye konuştu.

"Taksi duraklarımız sabaha kadar sefer yapacak"

Palandöken vatandaşlara yılbaşı akşamı alkollü araç kullanılmaması çağrısı da yaptı. Palandöken, "Bizim taksi duraklarımız sabaha kadar sefer yapacak. Kazalara karışmayın, bugünün zehir olmaması için elinizden gelen gayreti gösterin" dedi.