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Çevreyi kirleten tesislere 11 ayda yaklaşık 2 milyar liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2024 yılının 11 aylık döneminde 68 bin 510 denetimde, doğayı kirleten 370 işletme faaliyetten men edildi. Bakanlık, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yürütüyor. Denetimlerde en fazla ceza 807 milyon 562 bin 209 lirayla atık kirliliğine kesildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 11:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:11
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Çevreyi kirleten tesislere 11 ayda yaklaşık 2 milyar liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2024'ün 11 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve işletmelere 1 milyar 957 milyon 308 bin 470 lira idari para cezası uygulandı, 370 işletmenin ise faaliyeti durduruldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan işletmelere, deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları nedeniyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem uyguluyor.

Denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin faaliyeti durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden men ediliyor.

Bu kapsamda bu yıl kasım sonu itibarıyla bakanlık merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü ekiplerince 57 bin 278'i tesis, 11 bin 232'si deniz aracı olmak üzere 68 bin 510 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen tesis ve işletmelere 1 milyar 957 milyon 308 bin 470 lira ceza verildi, 370 işletme ise faaliyetten men edildi.

- 17 ayrı kategoride denetim yürütülüyor

Bakanlık, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yürütüyor.

Tüm kategorilerde yapılan denetimlerde en fazla para cezası 807 milyon 562 bin 209 lirayla atık kirliliğine kesildi.

Denetimlerde su kirliliğine 247 milyon 667 bin 166 lira, deniz aracı kirliliğine 223 milyon 897 bin 364 lira ceza uygulandı.

- Egzoz kaynaklı kirlilik sıkı takibe alındı

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları sıkı takibe aldı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 27 bin 232 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1092 motorlu taşıt sahibine 11 milyon 641 bin 660 lira ceza kesildi.

Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

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