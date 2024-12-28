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4 ilde 1142 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da 4 ilde 1142 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:43
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4 ilde 1142 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 872 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Arpaçay'da 5, Akyaka'da 3, Digor'da 13 ve Kağızman'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl merkezinde 5, Göle'de 5 ve Hanak ilçesinde 8 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için çalışma başlattı.

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