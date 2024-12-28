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Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bazı taşınmaz satışları ile imar planlarına onay verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 12:46, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:56
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Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ?eker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'nın Merkez ilçesi Suçatağı Köyü'ndeki taşınmazın 58,1 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Emre Tanı?ır'a satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki taşınmazın 92 milyon bedelle en yüksek teklifi sunan Fehmi Turgut'a satışı onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki ayrı taşınmazdan birinin 155 milyon lira, diğerinin de 165 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı İnşaat AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki taşınmazın 164 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren "Şentürk Ali Kılıç Sapran Deluxe"e satışı uygun bulundu.

Öte yandan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmaz ile Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki, taşınmazlara yönelik imar planlarının onaylanması kararlaştırıldı.

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